Трамп вірить, що путін припинить удари по Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вірить, що кремлівський правитель путін почує його заклик та припинить бомбардування України.

Про це він сказав під час зустрічі із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре у Білому домі.

"Я думаю, що путін прислухається до мене щодо припинення ударів по Україні", - цитує американського президента Clash Report.

На думку політика, і росія, і Україна хочуть миру, тому мають сісти за стіл переговорів. Він зазначив, що має власний крайній термін для укладення мирної угоди:

"Ми довго чекаємо, вони повинні сісти за стіл переговорів. І я думаю, що вони отримають мир. Я кажу, що ми можемо врятувати тисячі людей, і мені не подобається, що це займає багато часу".