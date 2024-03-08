Трамп вніс майже $92 млн застави у справі про наклеп Керролл

Експрезидент вважає покарання занадто жорстким.

Колишній президент США Дональд Трамп вніс заставу в розмірі 91,63 мільйона доларів для подачі апеляції на рішення суду у справі про наклеп на письменницю Джин Керролл.

Про це повідомляє CNN.

Повідомлення про заставу та апеляцію Трампа його захисники подали до федерального суду в Нью-Йорку.

У заяві Трамп стверджує, що покарання є занадто жорстким і наполягає на його пом’якшенні.

Адвокати письменниці, у свою чергу, заявляли, що Трамп має бути покараний великою сумою відшкодування збитків, щоб це дійсно змусило його припинити зводити наклепи.

У січні федеральний суд присяжних присудив Керролл 83,3 мільйона доларів компенсації за наклепницькі заяви Трампа, в яких він заперечував, що зґвалтував її, говорив, що вона не в його смаку, і звинуватив її в тому, що вона вигадала це твердження, щоб підвищити продажі своєї книги.

Гарантом внеску Трампа виступили страхова компанія Chubb. Згідно з умовами застави, Chubb забезпечить лише апеляцію на рішення суду на суму 83,3 мільйона доларів, а не будь-які майбутні апеляції.

Розмір застави перевищує суму судового рішення, оскільки окружний суд зазвичай вимагає, щоб сторона внесла 110% від суми застави.

До 25 березня Трамп також повинен внести ще 454 мільйони доларів у справі про цивільне шахрайство. Він намагався призупинити рішення, однак апеляційний суд наполіг на тому, що умовою для розгляду справи є внесення експрезидентом застави у повному обсязі.