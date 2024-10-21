Трамп вперше випереджає Гарріс у передвиборчому опитуванні

Зміна прогнозу на користь республіканця пов’язана з покращенням його показників у Вісконсині та Мічигані - штатах, які раніше були більш схильними до Гарріс.

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вперше обігнав кандидатку від демократів Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні.

Про це повідомляє The Hill.

Опитування, яке провели The Hill і проєкт Decision Desk HQ (DDHQ), показало, що станом на 20 жовтня шанси Трампа на перемогу у виборах становлять 52%, тоді як у Гарріс — 42%.

Наприкінці серпня шанси Гарріс на перемогу становили приблизно 54−56%, а Трампа — 44−46%. На початку жовтня динаміка почала змінюватись. 17 жовтня обидва кандидати мали рівні шанси на перемогу, а 20 жовтня перевагу отримав експрезидент США.

Зміна прогнозу на користь республіканця пов’язана з покращенням його показників у Вісконсині та Мічигані - штатах, які раніше були більш схильними до Гарріс. Трамп також має невелику перевагу в Аризоні, Джорджії та Північній Кароліні.

Зазначається, що з семи штатів, які можуть мати вирішальне значення у визначенні результату виборів, лише Пенсильванія все ще віддає перевагу Гарріс.

Водночас перегони залишаються непередбачуваними, оскільки результати опитувань в усіх семи штатах залишаються в межах похибки. Це означає, що типові неточності в опитуваннях можуть змінити результати в будь-який бік.

Раніше повідомлялось, що Трамп розробляє сценарій для скасування виборів 2024 року.