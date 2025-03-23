Трамп впевнений, що тільки він може зупинити путіна – Reuters

Трамп підкреслив, що "раціональні дискусії" з путіним та Зеленським є ключем до припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп у суботу, 22 березня, заявив, що зусилля, спрямовані на припинення подальшої ескалації війни рф проти України, "певною мірою під контролем".

Про це повідомляє Reuters.

"Раціональні дискусії" й "хороші відносини" з російським диктатором владіміром путіним і президентом України Володимиром Зеленським є ключовими для переговорів про припинення війни, сказав Трамп в інтерв'ю на борту літака Air Force One.

"Було б чудово мати можливість зупинити це. Я скажу це, ніхто інший не зміг би цього зробити. Ніхто", - додав він.

"путін нікуди не вторгався, коли я був президентом. Він захопив Крим, захопив Грузію, коли президентом був Буш, коли президентом був Обама, і він намагається захопити все повністю. …Я не думаю, що є хтось у світі, хто міг би зупинити його, окрім мене, і я думаю, сподіваюся, що зможу його зупинити", - заявив президент США.

Минулого тижня Трамп провів окремі розмови з путіним і Зеленським, спрямовані на припинення війни. Втім, Трампу не вдалося переконати російського диктатора погодитися на 30-денне перемир’я. путін проігнорував оптимістичний підхід глави Білого дому, який прагне швидких успіхів у ролі миротворця, та, прямо не сказавши “ні”, пов’язав свою згоду на перемир’я з виконанням низки умов, неприйнятних для Києва.