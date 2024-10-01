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ПОЛІТИКА

Трамп vs Гарріс: Як The New York Times бачить майбутнє Америки

01 жовтня 2024, 15:57
Трамп vs Гарріс: Як The New York Times бачить майбутнє Америки
джерело AA
Журналісти порівняли кандидатів і обґрунтували свої вподобання

Американська газета The New York Times опублікувала редакційну колонку на підтримку кандидатки у президенти США Камали Гарріс.

Матеріал починається з критики Дональда Трампа, якого автори називають "найбільш негідним кандидатом на посаду президента США".

"Він виявився морально непридатним для посади, яка вимагає, щоб її обіймала людина, котра ставить благо нації вище за власні інтереси. Він виявився непридатним для ролі, яка вимагає саме таких якостей як мудрість, чесність, емпатія, мужність, стриманість, смиренність, дисципліна".

Цієї однозначної, невтішної правди – Дональд Трамп не гідний бути президентом – має бути достатньо для будь-якого виборця, який піклується про здоров'я нашої країни і стабільність нашої демократії, щоб відмовити йому в переобранні.

Із цієї причини, незважаючи на будь-які політичні розбіжності, які можуть виникнути у виборців, Камала Гарріс є єдиним патріотичним вибором на посаду президента", – зазначили журналісти.

Автори згадують, зокрема, про численні кримінальні справи, порушені проти Трампа, його жагу до влади за всяку ціну, "химерне коло" соратників, зневагу до верховенства права, мстивість  та обіцянку бути диктатором "лише один день".

У колонці стверджується, що від пропонованої Трампом економічної моделі виграють лише багаті верстви населення, тоді як середній клас і бідні американці стануть біднішими.

На противагу модель Гарріс представлена як така, що враховуватиме інтереси простих американців.

У подальшому матеріал так само ґрунтується на оцінці їхнього політичного надбання, а також протиставленні підходів двох кандидатів у президенти до різних дратівливих питань: імміграційної політики, охорони здоров’я та права на аборт, боротьби зі зміною клімату, глобальної безпеки тощо.

"Більшість президентських виборів, по суті, є боротьбою двох різних бачень Америки, які виникають з конкуруючих політик і принципів. Ці вибори стосуються чогось більш фундаментального. Йдеться про те, чи запросимо ми на найвищу посаду в країні людину, яка недвозначно показала, що вона принижуватиме цінності, кидатиме виклик нормам і руйнуватиме інституції, які зробили нашу країну сильною", – йдеться у колонці.

Водночас видання обережно критикує Гарріс за недостатню деталізацію власної програми. Із одного боку, такий підхід дозволяє зменшити ризик "невимушеної помилки" і уникнути суперечок серед потенційних виборців, з іншого – якщо громадськість відчує, що її захищають від жорстких запитань, це може зіграти проти неї.

Трампа ж NYT хвалить за реформування системи кримінального правосуддя під час першого президентства та рішення закрити кордони США на початку пандемії коронавірусу. Однак зауважує, що "навіть коли його мета була правильною, операційна некомпетентність, мінливий темперамент і відверта нерозсудливість часто призводили до поганих результатів".

Журналісти зауважують, що проти переобрання Трампа на посаду виступають люди, які обіймали посади в його адміністрації. Зокрема, колишній віцепрезидент Майк Пенс.

Також зазначається, що підтримка Трампом антидемократичних лідерів, таких як владімір путін, додала сміливості порушникам прав людини в усьому світі, а співчутливі слова екстремістам розширили вплив внутрішніх правих груп.

"Ми закликаємо визнати, що перший термін Трампа був попередженням, і що його другий термін буде набагато більш руйнівним і розколюючим, ніж перший.

Можливо, Гарріс не є ідеальним кандидатом для кожного виборця, проте ми закликаємо американців протиставити послужний список Гарріс та її опонента. Вона є більш ніж необхідною альтернативою", – підсумовується у матеріалі.

Дональд ТрампThe New York TimesВибори в СШАКамала Гарріс

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