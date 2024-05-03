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ПОЛІТИКА

Трамп все ще ненавидить Париж і Лондон – Politico

03 травня 2024, 20:21
Трамп все ще ненавидить Париж і Лондон – Politico
Він заявив, що Париж та Лондон "більше не впізнати".

Що гірше: Париж, Брюссель чи Лондон? Відповідь — жодне з цих міст, вони всі прекрасні. Якщо тільки ви не Дональд Трамп, в такому випадку ви ненавидите їх однаково. Колишній президент США найбільше любить критикувати європейські міста, які він вважає яскравими прикладами всього поганого, що є у світі.

Про це повідомляє Politico.

Останній випадок демонстрації антиєвропейських настроїв Трампом стався на передвиборчому заході у Вісконсині. Він заявив, що Париж та Лондон "більше не впізнати". Причиною очевидного руйнування цих колись великих столиць є те, що вони "відкрили свої двері для джихаду", сказав Трамп своїм прихильникам.

Це вписується в наратив правих про те, що у великих містах існують "заборонені зони" (ще у 2015 році Трамп говорив, що деякі райони Парижа і Лондона настільки небезпечні, що поліція відмовляється туди їхати). Борис Джонсон, який у 2015 році був мером Лондона, заявив, що коментарі Трампа про небезпеку Лондона були "погано поінформованими" і "цілковитою нісенітницею", про що він, безсумнівно, згодом пошкодує.

Брюссель, як відомо, також був об'єктом гніву Трампа. У січні 2016 року, коли він вперше став кандидатом у президенти, він заявив, що жити в Брюсселі — це як жити в "пеклі" через нібито відсутність "асиміляції" мусульманського населення.

Але не вся Європа дратує Трампа. У 2019 році він висловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

"Кажуть, що Трамп неодноразово запитував радників з різним ступенем серйозності, чи можуть США купити автономну данську територію, на що данці відповідали з різним ступенем обурення: "Ні"", — повідомляє Politico.

ЄвропаТрамп

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