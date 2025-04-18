Трамп встановив рекорд з оголошення надзвичайних ситуацій

За три місяці правління він вже 8 разів оголошував НС.

Президент США Дональд Трамп за перші 100 днів свого президентства уже встиг оголосити більше надзвичайних ситуацій, ніж будь-який інший американський лідер.

Про це інформує портал Axios.

Трамп встиг оголосити вісім надзвичайних ситуацій, які використав для запровадження тарифів, прискорення видобутку енергоносіїв і корисних копалин, а також розміщення військових США на кордоні з Мексикою – для стримування міграції.

Відповідно до Закону про надзвичайні ситуації 1976 року Трамп має право оголосити надзвичайну ситуацію у будь-який час і майже з будь-якої причини і без необхідності доводити конкретну загрозу або отримувати схвалення Конгресу.

Ще в 1983 році Верховний суд США позбавив Конгрес можливості накладати вето на надзвичайну ситуацію.

Кількість введених НС Трампом являється безпрецедентним для історії США і свідчить про наміри зосередити владу в Білому домі.