Підтримка Трампа серед американців впала до 37%

Президент США Дональд Трамп встановив історичний антирекорд за популярністю серед американських виборців упродовж свого президентства.

Про це йдеться в матеріалах дослідження американської соціологічної компанії Gallup.

Згідно з наявними даними, рейтинг схвалення Трампа впав до 37%, що стало історичним антирекордом за весь його термін президентства. Найгірше американці оцінюють політику Білого дому щодо України, яку підтримали лише 33% американців, та планування федерального бюджету, підтриману 29% учасників опитування.

Нагадаємо, станом на кінець червня рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до 41%. Це найнижчий показник з початку його другого терміну. Дослідження охопило понад 1 100 дорослих американців у період після ударів США по ядерних об'єктах Ірану, а також напередодні іранської ракетної відповіді. Рівень схвалення зовнішньої політики Трампа впав до 35%, що відображає глибоке невдоволення його діями на міжнародній арені, включно з позицією щодо Ізраїлю, Ірану, росії та України.

Також 59% американських виборців вважають, що президент США Дональд Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з російським диктатором путіним і росіянами.