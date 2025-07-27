Трамп втрачає терпіння щодо росії – Держсекретар США

Рубіо заявив, що Трамп розчарований, адже попри телефонні розмови з путіним той не робить нічого, щоб закінчити війну

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що президент США Дональд Трамп втрачає терпіння через бездіяльність путіна на шляху до встановлення миру в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю для програми "Мій погляд із Ларою Трамп", відео опублікував у YouTube канал Fox News.

Свою заяву Рубіо зробив у відповідь на запитання ведучої про 50-денний ультиматум Трампа главі кремля, який загрожує рф 100-відсотковими митами. Вона поцікавилася, якою, на думку Рубіо є позиція путіна щодо цього і чи вважає держсекретар таку стратегію американського президента ефективною.