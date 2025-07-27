Трамп втрачає терпіння щодо росії – Держсекретар США
27 липня 2025, 12:17
Рубіо заявив, що Трамп розчарований, адже попри телефонні розмови з путіним той не робить нічого, щоб закінчити війну
Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що президент США Дональд Трамп втрачає терпіння через бездіяльність путіна на шляху до встановлення миру в Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю для програми "Мій погляд із Ларою Трамп", відео опублікував у YouTube канал Fox News.
Свою заяву Рубіо зробив у відповідь на запитання ведучої про 50-денний ультиматум Трампа главі кремля, який загрожує рф 100-відсотковими митами. Вона поцікавилася, якою, на думку Рубіо є позиція путіна щодо цього і чи вважає держсекретар таку стратегію американського президента ефективною.
"Насамперед, я думаю, усі мають бути дуже раді, що американський президент, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, зосереджений на мирі. Немає нічого, чого він хоче більше, ніж бути частиною мирних угод, зупиняти війни, запобігати війнам, завершувати війни", – наголосив Рубіо.
Він підкреслив, що це не війна Трампа і вона б, за його словами, не відбулася, якби він був президентом. Рубіо зазначив, що російсько-українська війна дісталася Трампу "у спадок" і він робить усе можливе, щоб завершити її.
"Я думаю, він усе більше розчаровується. Він розчарований тим, що, попри дуже гарну взаємодію з путіним і телефонні дзвінки, це ні до чого не призводить. Отже, настав час діяти, і, на мою думку, президент чітко дав це зрозуміти. Він втрачає терпіння. Він втрачає бажання й далі чекати, поки російська сторона зробить щось, щоб покласти край цій війні, яка не була його війною, але хоче, щоб вона закінчилася", – зазначив Рубіо.