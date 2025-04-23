Трамп вважає, що "підбурливі" заяви Зеленського шкодять переговорам

Президент США Дональд Трамп вважає, що заяви президента України Володимира Зеленського щодо невизнання Криму російською територією шкодять мирним переговорам.

За словами Трампа, Крим було "втрачено" багато років тому під егідою тодішнього президента США Барака Обами, і зараз він не є предметом обговорення.

"Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але, якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього 11 років тому, коли його передали росії без жодного пострілу?" – зазначив Трамп.

Він додав, що ще "до передавання Обамою" на повострові були розташовані великі російські бази підводних човнів.

"Саме підбурливі заяви, як у Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нічим похвалитися! Ситуація для України жахлива – він може здобути мир або може боротися ще три роки, доки не втратить усю країну", – написав Трамп.

Глава Білого дому наголосив, що "не має жодного стосунку до росії", й укотре сказав, що в Зеленського "немає карт для гри", а його заява не зробить нічого, окрім як продовжить "поле смерті".