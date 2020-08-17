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Трамп вважає своїм головним суперником на виборах не Байдена, а ЗМІ

"Мій найсерйозніший суперник - це не Байден, а нечесна преса", - сказав він в інтерв'ю Fox News
Трамп зазначив, що щодня мусить протистояти американським ЗМІ, які підтримують Байдена
Трамп вважає своїм головним суперником на виборах не Байдена, а ЗМІ Дональд Трамп. Фото: Reuters

 Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що основну боротьбу напередодні листопадових виборів він проводить не так зі своїм суперником від демократів Джо Байденом, як зі ЗМІ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мій найсерйозніший суперник - це не Байден, а нечесна преса", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Трамп зазначив, що щодня мусить протистояти американським ЗМІ, які підтримують Байдена. "Щодня вони кидають у мене "бомби". Це роблять нечесні журналісти", - заявив президент, додавши, що поки що добре справляється.

За його словами, при цьому "Байден навіть не виходить зі свого підвалу, а вони (ЗМІ) все одно активно пишуть про нього". "Він навіть не відповідає на запитання журналістів", - додав Трамп. Він нагадав, що сам майже щодня відповідає журналістам, котрі негативно ставляться до нього.

Нагадаємо, що президентські вибори в США переноситися не будуть

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17 08 2020 17:31
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