Трамп вважає своїм головним суперником на виборах не Байдена, а ЗМІ

"Мій найсерйозніший суперник - це не Байден, а нечесна преса", - сказав він в інтерв'ю Fox News

Трамп зазначив, що щодня мусить протистояти американським ЗМІ, які підтримують Байдена

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що основну боротьбу напередодні листопадових виборів він проводить не так зі своїм суперником від демократів Джо Байденом, як зі ЗМІ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мій найсерйозніший суперник - це не Байден, а нечесна преса", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Трамп зазначив, що щодня мусить протистояти американським ЗМІ, які підтримують Байдена. "Щодня вони кидають у мене "бомби". Це роблять нечесні журналісти", - заявив президент, додавши, що поки що добре справляється.

За його словами, при цьому "Байден навіть не виходить зі свого підвалу, а вони (ЗМІ) все одно активно пишуть про нього". "Він навіть не відповідає на запитання журналістів", - додав Трамп. Він нагадав, що сам майже щодня відповідає журналістам, котрі негативно ставляться до нього.

Нагадаємо, що президентські вибори в США переноситися не будуть