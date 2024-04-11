Трамп вибув зі списку 500 найбагатших людей світу – Bloomberg

Колишній президент США Дональд Трамп вибув зі списку 500 найбагатших людей світу.

Такі дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Через труднощі компанія Trump Media & Technology Group Corp, яка керує соцмережею Truth Social лише цього тижня втратила 12% у п'ятницю і 8% у понеділок.

Наразі показники Trump Media знову різко впали, завершивши день зниженням на 8,6%.

Загалом, акції впали більш ніж на 50% після свого піку в кінці минулого місяця.

Дональд Трамп, який володіє приблизно 60% Trump Media, оцінив свою частку в 6 млрд дол після виходу компанії на біржу і станом на зараз вартість його долі складала менше 3 мільярдів

Крім того, Forbes оцінив статки Трампа в 4,6 млрд доларів, а це поставило його на 696 місце у списку найбагатших людей в світі.

Truth Social - це соціальна мережа, яак була створена компанією Trump Media & Technology Group, вона почала працювати в лютому 2022 року.

Саме тоді стало відомо, що соцмережа Трампа стала найбільш завантажуваним застосунком в США.

Проте в листопаді того року мережа Truth Social зазнала збитківна 70 млн доларів.