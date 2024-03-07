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ПОЛІТИКА

Трамп викликав Байдена на дебати

07 березня 2024, 11:15
Трамп викликав Байдена на дебати
Фото: з вільних джерел
Вони, за словами експрезидента, можуть відбутися будь-коли та будь-де.

Республіканець та 45-й президент США Дональд Трамп викликав свого потенційного противника на майбутніх президентських виборах демократа Джо Байдена на дебати.

Про це інформує Bloomberg.

Хоча раніше він уникав участі у праймеріз, які фактично також є дебатами, але серед номінантів Республіканської партії. 

"Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорили питання, які є життєво важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів — будь-коли, будь-де і будь-як!" – заявив Трамп.

Нагадаємо, у вівторок, 5 березня, президент США Джо Байден і колишній глава Дональд Трамп вибороли перемогу на загальнонаціональних партійних виборах у більшості штатів. Кандидати створили передумови для історичного реваншу на загальних виборах у листопаді, незважаючи на низькі рейтинги своєї популярності.

Після успішного виступу в 15 штатах, де на "Супервівторок" обрали понад третину республіканських делегатів, Трамп практично гарантував собі третю поспіль номінацію на посаду президента, незважаючи на численні кримінальні звинувачення.

Байден знову назвав Трампа загрозою для американської демократії.

виборидебатиТрампБайден

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