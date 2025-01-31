Трамп вимагає європейські війська в Україні, але сам підриває свою стратегію – WP

Трамп вчинив розумно, підштовхнувши Європу до активних дій, але чи достатньо він розумний, щоб припинити підривати свою ідею.

Дональд Трамп продовжує займати неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Він не хоче збільшувати військову допомогу Києву і виступає проти вступу України в НАТО. Водночас він вимагає від європейських союзників взяти на себе більше відповідальності за безпеку України, зокрема направити свої війська для гарантування миру після можливого припинення вогню.

Як зазначає аналітик The Washington Post Лі Хокстедер, пропозиція Трампа певною мірою логічна: для європейських країн війна росії проти України є екзистенційною загрозою, у той час як для США це питання геополітичного впливу. Однак, навіть якщо в Європі є розуміння необхідності діяти, можливості континенту обмежені.

Європа не готова до 200-тисячного контингенту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для надійного захисту країни від нових російських атак знадобиться щонайменше 200 тисяч європейських військових на додаток до сил Києва. Але навіть найнижчі оцінки – 40-50 тисяч солдатів – вже викликають серйозні сумніви серед західних партнерів.

"Навіть такі цифри стануть серйозним випробуванням для європейських армій, особливо для Великої Британії, збройні сили якої нині на історичному мінімумі", – пише Хокстедер.

Попри це, європейські лідери почали обговорювати можливість створення багатонаціонального контингенту для забезпечення безпеки України після припинення вогню. У проєкті можуть взяти участь військові з Великої Британії, Франції, Нідерландів, країн Скандинавії та Балтії.

Трамп сам руйнує свої плани

На думку аналітика, Трамп, висуваючи такі вимоги, водночас підриває власні ініціативи. Його різкі випади проти європейських союзників не сприяють їхній готовності піти на ризик заради України.

"Замість того щоб консолідувати союзників і гарантувати їм підтримку США, Трамп обрушився на них з агресією та зневагою", – зазначає оглядач.

Ще одним фактором дестабілізації стала діяльність Ілона Маска, якого європейські чиновники розглядають як довірену особу Трампа. Маск відкрито підтримує європейські політичні сили, які виступають проти втручання в конфлікт і проти надання військової допомоги Україні.

Європа не може без США, США не можуть без Європи

Аналітики сходяться на думці, що Європа не зможе самостійно забезпечити перемогу України, а США не досягнуть успіху без європейських військ. Міжнародна співпраця має ключове значення, якщо війна завершиться переговорним шляхом.

Однак залишається ще один сценарій: Трамп може просто відмовитися від підтримки України.

"Але тоді це стане його власним Афганістаном. Це також надішле чіткий сигнал Китаю та іншим противникам Заходу про слабкість США", – підсумовує Хокстедер.