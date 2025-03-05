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ПОЛІТИКА

Трамп вимагає кращих умов у угоді щодо українських корисних копалин

05 березня 2025, 09:15
Трамп вимагає кращих умов у угоді щодо українських корисних копалин
джерело x.com/BFMTV
Кілька джерел американського видання розповіли, що угода щодо українських "рідкісноземів" не фіналізована.

Текст та параметри угоди між Вашингтоном та Києвом щодо доступу США до корисних копалин України остаточно не погоджені для підпису. За ініціативи президента Штатів Дональда Трампа документ збирається змінити.

Про це повідомляє CBS News.

Кілька джерел американського видання розповіли, що угода щодо українських "рідкісноземів" не фіналізована. Зазначається, що параметри такої угоди можуть змінитися.

CBS News пише, що за словами особи, знайомої з ходом переговорів, це пов'язане з тим, що президент США Трамп "зараз наполягає на "більшій, кращій угоді". Співрозмовник видання розповів про це на умовах анонімності.

Представники адміністрації також розповіли CBS, що у вівторок вдень для Трампа чи його головних радників досі не було плану про підписання угоди.

Тут варто зауважити, що раніше українські офіційні особи повідомили своїм американським колегам, що вони готові підписати ключову угоду щодо корисних копалин через кілька днів після того, як це очікувалося зробити 29 лютого в Білому домі під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Але цей план був зруйнований через гостру суперечку в Овальному кабінеті між українським лідером, Трампом та віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент сказав для CBS News, що дана економічна угода поки не на столі для підпису.

Нагадаємо, рамкова угода України та США передбачає створення інвестиційного фонду під спільним управлінням двох країн. За документом, Україна повинна буде вносити до фонду 50% свого прибутку від продажу корисних копалин.

Вважається, що в Україні зберігається близько 5% загальних світових запасів рідкоземельних елементів. Для порівняння, США, площа яких приблизно у 12 разів більша, мають лише 1-2% рідкісноземельних елементів у світі.

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