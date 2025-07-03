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Трамп вимагає негайної відставки голови Федерального резерву США

03 липня 2025, 08:55
Трамп вимагає негайної відставки голови Федерального резерву США
Йдеться про голову Федерального резерву Джерома Пауелла.
У власній соціальній мережі Truth Social президент США Дональд Трамп написав, що "містер "Надто Пізно" має негайно піти у відставку!"
 
Про це пише BBC.
 
Йдеться про голову Федерального резерву Джерома Пауелла. Той тривалий час не піддається на заклики Білого дому зменшити облікову ставку задля економічного зростання.
 
Пауелл заявив, що регулятор знизив би відсоток, якби не вплив тарифної політики Трампа на американську економіку. Ці слова ще більше розлютили президента, який постійно критикує Пауелла - хоча сам рекомендував його на посаду під час своєї першої каденції.
 
Звільняти голову Федерального резерву не входить у повноваження глави держави - достроково це можна зробити лише за участі Конгресу у випадку серйозної провини посадовця. Адміністрація Трампа намагається подати як причину для відставки звинувачення у завищеній вартості робіт з ремонту будівлі центрального банку у Вашингтоні. 
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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