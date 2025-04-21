Трамп вимагає від України відмовитись від Криму і НАТО – WSJ

Такі ідеї глави Білого дому були викладені у таємному документі, який передали українській владі та європейським союзникам.

Президент США Дональд Трамп очікує від Києва відповіді щодо визнання Криму російським і відмови від вступу до НАТО.

Про це йдеться в матеріалі видання The Wall Street Journal (WSJ).

Журналісти, з посиланням на джерела повідомили, що ці ідеї були викладені в таємному документі, який у Парижі передали українській владі та європейським союзникам.

"Цього тижня Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на серію далекосяжних ідей адміністрації Трампа, включаючи потенційне визнання США окупації Криму росією та відмови Києва від вступу в НАТО", - написало видання.

WSJ зазначає, що за словами західних чиновників, ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому командою Трампа українським колегам. Ними також поділилися з високопоставленими європейськими чиновниками.

"Зараз США чекають на відповіді Києва, які, ймовірно, будуть озвучені на зустрічі переговорників США, України та Європи в Лондоні. Якщо сторони узгодять свої позиції, їх можна буде передати москві", - написало видання.