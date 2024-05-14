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ПОЛІТИКА

Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатах

14 травня 2024, 12:44
Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатах
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
В усіх цих штатах Байден переміг на президентських виборах у 2020 році.

Колишній президент США Дональд Трамп випереджає діючого президента Джо Байдена у п'яти з шести ключових американських штатах, які традиційно коливаються між кандидатами у президенти від Демократичної та Республіканської партій.

Як показують нові опитування, прагнення до змін і невдоволення економікою та війною в Газі серед молодих, чорношкірих та іспаномовних виборців загрожують розвалити демократичну коаліцію, яку очолює президент Байден, зазначає The New York Times, аналізуючи результати опитування виборців у ключових штатах, яке було проведено спільно NYT, Сієнським коледжем та газетою The Philadelphia Inquirer. 

Результати показують, що Трамп випереджає Байдена серед зареєстрованих виборців у п'яти з шести ключових штатів: Мічиган, Арізона, Невада, Джорджія та Пенсильванія. Байден лідирує серед зареєстрованих виборців лише в одному штаті – Вісконсині. На виборах у 2020 році Байден отримав перемогу в усіх шести ключових штатах. 

NYT зазначає, що результати дослідження майже не відрізняються від аналогічного, яке проводилися у листопаді 2023 року – незважаючи на десятки мільйонів доларів на рекламу кампанії Байдена, зростання на 25% фондового ринку та початок кримінального судового процесу над Трампом. 

"Опитування майже не вказують на те, що ці події допомогли Байдену, зашкодили Трампу чи вгамували невдоволення електорату. Натомість опитування показують, що вартість життя, імміграція, війна Ізраїлю в Газі та прагнення до змін продовжують негативно впливати на позиції президента", – пише NYT.

Джо БайденДональд ТрампопитуванняВибори в США

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