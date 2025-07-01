Трамп випустив парфуми, присвячені перемогам на виборах

Вартість одного флакона - 249 доларів.

Президент США Дональд Трамп представив нову лінію брендованих парфумів під назвою Victory 45-47, аромати, за його словами символізують його перемоги на президентських виборах у 2016 та 2024 роках.

Про запуск лінії Трамп повідомив на своїй сторінці у Truth Social. "Аромати Trump уже у продажу. Вони називаються Victory 45-47, тому що символізують перемогу, силу та успіх — як для чоловіків, так і для жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати", — написав він.

Згідно з даними офіційного сайту Один флакон аромату Victory 45-47 коштує 249 доларів. Окрім основної серії, у продаж також надійшов ще один аромат — "Fight! Fight! Fight!", присвячений замаху на Трампа, який стався у липні 2024 року.

Парфумерна лінія Donald Trump була започаткована ще у 2004 році. Перший аромат бренду складався з поєднання м’яти, ялівця, мускатного горіху та огірка. У той час критики назвали запах "стійким, терпким і таким, що асоціюється з розкішшю".

Жіночий варіант Victory 45 47

Верхні ноти: цитрусові та квіткові акорди

Серце: гарденія та полуниця

База: ваніль

Основні акорди

Цитрусові, квіткові (як верхні)

Гарденія, полуниця (серце)

Ваніль (база).