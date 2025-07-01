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Трамп випустив парфуми, присвячені перемогам на виборах

01 липня 2025, 15:53
Трамп випустив парфуми, присвячені перемогам на виборах
Парфум Трампа
Вартість одного флакона - 249 доларів.
Президент США Дональд Трамп представив нову лінію брендованих парфумів під назвою Victory 45-47, аромати, за його словами символізують його перемоги на президентських виборах у 2016 та 2024 роках.
 
Про запуск лінії Трамп повідомив на своїй сторінці у Truth Social.
 
"Аромати Trump уже у продажу. Вони називаються Victory 45-47, тому що символізують перемогу, силу та успіх — як для чоловіків, так і для жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати", — написав він.
 
Згідно з даними офіційного сайту Один флакон аромату Victory 45-47 коштує 249 доларів. Окрім основної серії, у продаж також надійшов ще один аромат — "Fight! Fight! Fight!", присвячений замаху на Трампа, який стався у липні 2024 року.
 
Парфумерна лінія Donald Trump була започаткована ще у 2004 році. Перший аромат бренду складався з поєднання м’яти, ялівця, мускатного горіху та огірка. У той час критики назвали запах "стійким, терпким і таким, що асоціюється з розкішшю".
 
Жіночий варіант Victory 45 47
  • Верхні ноти: цитрусові та квіткові акорди
  • Серце: гарденія та полуниця
  • База: ваніль
 
Основні акорди
  • Цитрусові, квіткові (як верхні)
  • Гарденія, полуниця (серце)
  • Ваніль (база).
 
Чоловічий варіант Victory 45 47
  • Верхні ноти: фужерний акорд та кардамон
  • Серце: герань
  • База: амброве дерево та деревні акорди
 
Основні акорди
  • Фужерний + кардамон (верх)
  • Герань (серце)
  • Амброве дерево, деревні ноти (база)
 
Наразі продукція бренду позиціонується як парфумерія для сильних, харизматичних та впевнених у собі чоловіків, хоча нові аромати, за словами Трампа, підходять і жінкам.

 

СШАпарфумиДональд Трампвійна в Україні

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