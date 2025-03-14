Трамп вирішив зекономити на науці. Китай кличе вчених до себе – Bloomberg

Експерти попереджають, що скорочення саме державних наукових програм може уповільнити розвиток американської науки.

Прагнення адміністрації Трампа будь-що скоротити видатки державного бюджету США ставлять під удар науково-технічне лідерство Америки у світі.

Про це пише Bloomberg, аналізуючи останні рішення Білого дому.

Хоча історично в США приватний сектор був основним джерелом фінансування наукових інституцій, скорочення державних програм, ініційоване Трампом, вже позначилося і на науковому секторі.

"Гарвардський університет тимчасово призупиняє наймання викладачів. Колумбійський університет намагається скоротити федеральне фінансування до 400 мільйонів доларів. Каліфорнійський технологічний інститут залишає постдокторські посади незаповненими", – перераховує Bloomberg лише деякі з наслідків.