Трамп вирішив зекономити на науці. Китай кличе вчених до себе – Bloomberg
14 березня 2025, 19:34
Фото: AFP
Експерти попереджають, що скорочення саме державних наукових програм може уповільнити розвиток американської науки.
Прагнення адміністрації Трампа будь-що скоротити видатки державного бюджету США ставлять під удар науково-технічне лідерство Америки у світі.
Про це пише Bloomberg, аналізуючи останні рішення Білого дому.
Хоча історично в США приватний сектор був основним джерелом фінансування наукових інституцій, скорочення державних програм, ініційоване Трампом, вже позначилося і на науковому секторі.
"Гарвардський університет тимчасово призупиняє наймання викладачів. Колумбійський університет намагається скоротити федеральне фінансування до 400 мільйонів доларів. Каліфорнійський технологічний інститут залишає постдокторські посади незаповненими", – перераховує Bloomberg лише деякі з наслідків.
Експерти попереджають, що скорочення саме державних наукових програм може уповільнити розвиток американської науки. У найгіршому випадку це може радикально змінити усю наукову систему США, яка зробила Америку світовим лідером в науці після Другої світової війни.
"Це екосистема, яка приносить користь усім і завдяки якій США залишаються на передовій. Ситуація ставить під загрозу здатність нашої країни залишатися в авангарді науки та техніки через скорочення або усунення покоління молодих технічних талантів", – вважає Фіона Гаррісон, голова відділу фізики, математики та астрономії Каліфорнійського технологічного інституту.
Джеффрі Лазо, незалежний економіст, який спеціалізується на ринку метеорологічних прогнозів, зазначає, що, наприклад, в сегменті прогнозування погоди саме уряд США, а не приватний сектор, був основним джерелом фінансування. Державні інвестиції в Національну службу погоди сприяли розвитку ринку комерційного прогнозування погоди. Тепер цей ринок генерує принаймні 85 мільярдів доларів економічної вигоди, що більш ніж у 20 разів більше, витрат уряд на цей сектор.
І в той час, як уряд США скорочує фінансування наукових програм, їхній головний геополітичний суперник, Китай, користується моментом і вже запрошує до себе на роботу американських науковців, які втратили роботу через політику "ефективності" Трампа.