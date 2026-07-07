Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої – CNN
07 липня 2026, 10:05
Президент США скаржився на відсутність підтримки з боку НАТО.
Президент США Дональд Трамп вирушає на саміт НАТО в поганому настрої, і американські чиновники заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що зустріч в Анкарі пройде гладко.
Про це пише CNN.
Трамп раніше заявляв, що не особливо й хотів відвідувати саміт і їде лише тому, що зустріч відбувається в столиці Туреччини за участю президента Реджепа Таїпа Ердогана, якого він вважає другом.
"Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Трампу та його команді в приватному порядку дали зрозуміти, що відмова від участі в саміті буде проявом неповаги до Ердогана", – зазначає видання.
Європейські лідери сподіваються завершити зустріч в Анкарі без серйозних конфліктів, плануючи нові зобов’язання в галузі оборони, щоб пом’якшити гнів Трампа:
"Однак у тривожних приватних розмовах минулого тижня багато чиновників заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що саміт пройде гладко, з огляду на поганий настрій президента. Президент гнівно скаржився за закритими дверима на відсутність підтримки з боку НАТО, і ця риторика проникла й у його публічні заяви".
Розбіжності Трампа з європейськими лідерами не зірвали саміт "Великої сімки" у Франції минулого місяця. Натомість Трамп, натхнений позитивним прогресом у переговорах щодо Ірану, схоже, добре порозумівся навіть із колегами, яких він критикував у попередні місяці. Але незабаром після від’їзду він відновив ворожнечу з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Одне з джерел заявило, що напружені відносини між лідерами додають ще один рівень невизначеності до саміту.