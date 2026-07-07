Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої – CNN

Президент США скаржився на відсутність підтримки з боку НАТО.

Президент США Дональд Трамп вирушає на саміт НАТО в поганому настрої, і американські чиновники заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що зустріч в Анкарі пройде гладко.

Трамп раніше заявляв, що не особливо й хотів відвідувати саміт і їде лише тому, що зустріч відбувається в столиці Туреччини за участю президента Реджепа Таїпа Ердогана, якого він вважає другом.

"Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Трампу та його команді в приватному порядку дали зрозуміти, що відмова від участі в саміті буде проявом неповаги до Ердогана", – зазначає видання.