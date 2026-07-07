Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої – CNN

07 липня 2026, 10:05
Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої – CNN
Президент США скаржився на відсутність підтримки з боку НАТО.
Президент США Дональд Трамп вирушає на саміт НАТО в поганому настрої, і американські чиновники заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що зустріч в Анкарі пройде гладко.
 
Про це пише CNN.
 
Трамп раніше заявляв, що не особливо й хотів відвідувати саміт і їде лише тому, що зустріч відбувається в столиці Туреччини за участю президента Реджепа Таїпа Ердогана, якого він вважає другом.
 
"Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Трампу та його команді в приватному порядку дали зрозуміти, що відмова від участі в саміті буде проявом неповаги до Ердогана", – зазначає видання.
 
Європейські лідери сподіваються завершити зустріч в Анкарі без серйозних конфліктів, плануючи нові зобов’язання в галузі оборони, щоб пом’якшити гнів Трампа:
 
"Однак у тривожних приватних розмовах минулого тижня багато чиновників заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що саміт пройде гладко, з огляду на поганий настрій президента. Президент гнівно скаржився за закритими дверима на відсутність підтримки з боку НАТО, і ця риторика проникла й у його публічні заяви".
 
Розбіжності Трампа з європейськими лідерами не зірвали саміт "Великої сімки" у Франції минулого місяця. Натомість Трамп, натхнений позитивним прогресом у переговорах щодо Ірану, схоже, добре порозумівся навіть із колегами, яких він критикував у попередні місяці. Але незабаром після від’їзду він відновив ворожнечу з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Одне з джерел заявило, що напружені відносини між лідерами додають ще один рівень невизначеності до саміту.

 

НАТОДональд Трамп

Останні матеріали

Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Політика
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 липня 2026, 11:43
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
07 липня 2026, 08:47
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
У Карпатах триває третя зміна
Cуспільство
У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation
06 липня 2026, 09:02
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 липня 2026, 18:12
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється