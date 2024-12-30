Трамп висловив цілковиту підтримку Джонсоному на пост спікера

Публічна підтримка Трампа може стати ключем до перемоги Джонсона.

Новообраний президент США Дональд Трамп висловив свою цілковиту підтримку спікеру Майку Джонсону у понеділок, за кілька днів до голосування в Палаті представників у п'ятницю щодо обрання нового спікера.

Про це повідомляє The Hill.

Публічна підтримка Трампа може стати ключем до перемоги Джонсона.

Гнів членів Республіканської партії щодо того, як Джонсон вирішував різні питання, включаючи пакет фінансування на кінець року, щоб зберегти роботу уряду, поставив під сумнів його спікерство.

Депутат Томас Массі (республіканець, штат Кентуккі) заявив, що не підтримає Джонсона, і кілька інших консерваторів, які дотримуються жорсткої лінії, не збираються підтримувати його.

Через крихку більшість республіканців у Палаті представників Джонсон не може дозволити собі втратити більше одного голосу республіканців на посаду спікера, за умови, що кожен член Палати представників буде присутній і проголосує за кандидата.

Багато законодавців від Республіканської партії дали зрозуміти, що питання про те, чи буде хтось інший опонувати Джонсону під час голосування 3 січня, значною мірою залежатиме від обраного президента.