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Трамп висловився про майбутню мирну угоду України та рф

07 березня 2025, 09:35
Трамп висловився про майбутню мирну угоду України та рф
Він заявив, що в України і рф "не буде іншого вибору", крім укладення угоди.
Президент США Дональд Трамп заявив, що в України не буде іншого вибору, окрім укладення мирної угоди з росією.
 
Про це він сказав під час виступу в Овальному кабінеті, пише The New York Times.
 
"Я думаю, що станеться наступне: Україна захоче укласти угоду, тому що я не думаю, що у них є вибір", - сказав Трамп.
 
Він також заявив, що росія також буде змушена укласти цю угоду.
 
"Я також думаю, що росія хоче укласти угоду, тому що певним іншим способом - іншим способом, який знаю тільки я, - у них немає вибору". - сказав він.
 
Трамп також сказав, що американські переговірники "домоглися великого прогресу з Україною і великого прогресу з росією за останні пару днів".
 
Комі того, він зазначив, що поки не знає, чи поїде він сам до Саудівської Аравії на переговори з путіним і Зеленським.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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