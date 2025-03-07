Трамп висловився про майбутню мирну угоду України та рф

Він заявив, що в України і рф "не буде іншого вибору", крім укладення угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в України не буде іншого вибору, окрім укладення мирної угоди з росією.

Про це він сказав під час виступу в Овальному кабінеті, пише The New York Times.

"Я думаю, що станеться наступне: Україна захоче укласти угоду, тому що я не думаю, що у них є вибір", - сказав Трамп.

Він також заявив, що росія також буде змушена укласти цю угоду.