Трамп висловився про майбутню мирну угоду України та рф
07 березня 2025, 09:35
Він заявив, що в України і рф "не буде іншого вибору", крім укладення угоди.
Президент США Дональд Трамп заявив, що в України не буде іншого вибору, окрім укладення мирної угоди з росією.
Про це він сказав під час виступу в Овальному кабінеті, пише The New York Times.
"Я думаю, що станеться наступне: Україна захоче укласти угоду, тому що я не думаю, що у них є вибір", - сказав Трамп.
Він також заявив, що росія також буде змушена укласти цю угоду.
"Я також думаю, що росія хоче укласти угоду, тому що певним іншим способом - іншим способом, який знаю тільки я, - у них немає вибору". - сказав він.
Трамп також сказав, що американські переговірники "домоглися великого прогресу з Україною і великого прогресу з росією за останні пару днів".
Комі того, він зазначив, що поки не знає, чи поїде він сам до Саудівської Аравії на переговори з путіним і Зеленським.