Трамп виступив з півторагодинною промовою з нагоди 100 днів на посаді

Президент США Дональд Трамп виступив у Мічигані з півторагодинною промовою з нагоди 100 днів перебування на посаді

У промові президент США говорив про свої "значні економічні перемоги" й успіхи в міграційній політиці, а також критикував попередників.

Зокрема, Трамп згадав про мита, які, на його думку, можуть відродити вітчизняне виробництво, та нагадав про успіхи на посаді за часів свого першого президентського терміну. Говорячи про введені тарифи, Трамп похвалився успіхами цього кроку й заявив, що має намір укласти угоду з Китаєм.

"Ми ладнаємо з Китаєм, думаю, що все вийде. Вони хочуть укласти угоду й ми укладемо чесну угоду", - пообіцяв Трамп.

Щодо економічної ситуації всередині країни, то очільник Штатів розкритикував голову федеральної резервної системи Джерома Павелла й закликав конгрес до найбільшого зниження податків у історії США, яке включає скасування податків на чайові, соціальне забезпечення та понаднормові години.

Трамп згадав про здешевлення яєць на 87%, бензину й загальне зниження цін. Він заявив, що у США "інфляція фактично знижується", та додав, що "минулого місяця було зафіксовано найбільше падіння споживчих цін від часів пандемії".