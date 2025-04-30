Трамп виступив з півторагодинною промовою з нагоди 100 днів на посаді
30 квітня 2025, 08:07
У промові він не згадав про війну в Україні
Президент США Дональд Трамп виступив у Мічигані з півторагодинною промовою з нагоди 100 днів перебування на посаді
Виступ Трампа транслювало Суспільне.
У промові президент США говорив про свої "значні економічні перемоги" й успіхи в міграційній політиці, а також критикував попередників.
Зокрема, Трамп згадав про мита, які, на його думку, можуть відродити вітчизняне виробництво, та нагадав про успіхи на посаді за часів свого першого президентського терміну. Говорячи про введені тарифи, Трамп похвалився успіхами цього кроку й заявив, що має намір укласти угоду з Китаєм.
"Ми ладнаємо з Китаєм, думаю, що все вийде. Вони хочуть укласти угоду й ми укладемо чесну угоду", - пообіцяв Трамп.
Щодо економічної ситуації всередині країни, то очільник Штатів розкритикував голову федеральної резервної системи Джерома Павелла й закликав конгрес до найбільшого зниження податків у історії США, яке включає скасування податків на чайові, соціальне забезпечення та понаднормові години.
Трамп згадав про здешевлення яєць на 87%, бензину й загальне зниження цін. Він заявив, що у США "інфляція фактично знижується", та додав, що "минулого місяця було зафіксовано найбільше падіння споживчих цін від часів пандемії".
"У нас була найкраща економіка в історії нашої країни. Ми досягли успіху, і зараз справи йдуть ще краще", – сказав Трамп.
Тим часом журналісти BBC, які проводили фактчекінг промови президента США, зауважили, що не виявили доказів твердження про 87-відсоткове зниження ціни на яйця, як і тези про зниження вартості бензину.
Ще один успіх перших 100 днів на посаді, про який згадав Трамп, - це міграційна політика. Говорячи про нелегальну імміграцію, президент США заявив, що досяг значного прогресу, депортувавши членів банд і "дикунів". Він також повторив свою обіцянку покласти край громадянству за правом народження. І додав, що кількість робочих місць для "корінних американців" зростає
Президент США не оминув увагою своїх політичних опонентів, включаючи демократів, не згодних з його політикою республіканців і колишнього президента Джо Байдена, назвавши їх "злочинцями".
Зокрема, Трамп сказав, що його опоненти "вітають убивство керівників" (імовірно, маючи на увазі вбивство керівника системи охорони здоров'я в Нью-Йорку торік). Він додав, мовляв, вони "грабували наші міста" й "намагалися ув'язнити наших політиків".
"Ці люди - злочинці. Якби було по-їхньому, то вони жили б у пекельній дірі третього світу", – додав Трамп.
Водночас про війну в Україні у своїй промові Трамп не згадав.