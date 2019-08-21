Трамп виступив за повернення Росії у "Велику сімку"

Формат "Великої вісімки" скоротився до G7 після агресії РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "безумовно" може підтримати повернення Росії до складу "Великої сімки".

Говорячи про перспективу повернення Росії в G7, Трамп розкритикував свого попередника Барака Обаму, який, за його словами, ініціював вигнання Москви зі складу "Великої вісімки" - так називалася організація, коли до її складу входив російський президент Володимир Путін, зазначає Голос Америки.

"Думаю, присутність Росії в [G7] була б доречною", - заявив Дональд Трамп на пресконференції за підсумками зустрічі з румунським президентом Клаусом Йоханнісом, повідомляє France Presse.

За його словами, Обама вигнав Путіна зі складу групи, "тому що [Путін його] перехитрував". Президент США додав, що група "повинна стати "Великою вісімкою", тому що багато питань, які ми там обговорюємо, стосуються Росії", - цитує Трампа агентство Reuters.

У 2014 році через агресію Росії проти України учасники G8 прийняли рішення не їхати на черговий саміт у Сочі, провівши його в Брюсселі без участі Росії. Так формат "Великої вісімки" скоротився до G7.

Група семи (G7) - об'єднання економічно розвинених країн, до якого входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія. У форматі "Сімки" організація існувала в 1976-1997 роках. Після приєднання Росії об'єднання отримало назву Група восьми - G8.