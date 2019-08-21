Трамп виступив за повернення Росії у "Велику сімку"
Говорячи про перспективу повернення Росії в G7, Трамп розкритикував свого попередника Барака Обаму, який, за його словами, ініціював вигнання Москви зі складу "Великої вісімки" - так називалася організація, коли до її складу входив російський президент Володимир Путін, зазначає Голос Америки.
"Думаю, присутність Росії в [G7] була б доречною", - заявив Дональд Трамп на пресконференції за підсумками зустрічі з румунським президентом Клаусом Йоханнісом, повідомляє France Presse.
За його словами, Обама вигнав Путіна зі складу групи, "тому що [Путін його] перехитрував". Президент США додав, що група "повинна стати "Великою вісімкою", тому що багато питань, які ми там обговорюємо, стосуються Росії", - цитує Трампа агентство Reuters.
У 2014 році через агресію Росії проти України учасники G8 прийняли рішення не їхати на черговий саміт у Сочі, провівши його в Брюсселі без участі Росії. Так формат "Великої вісімки" скоротився до G7.
Група семи (G7) - об'єднання економічно розвинених країн, до якого входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія. У форматі "Сімки" організація існувала в 1976-1997 роках. Після приєднання Росії об'єднання отримало назву Група восьми - G8.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн