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Трамп висунув на посаду міністра енергетики керівника нафтової компанії – Reuters

18 листопада 2024, 17:32
Трамп висунув на посаду міністра енергетики керівника нафтової компанії – Reuters
Фото: CNN
Кріс Райт підтримає план президента щодо максимізації видобутку нафти і газу та шукатиме шляхи збільшення виробництва електроенергії
Обраний президент США Дональд Трамп виснув на посаду міністра енергетики засновника і гендиректора нафтосервісної компанії з Денвера Liberty Energy Кріса Райта.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Очікується, що Райт підтримає план Трампа щодо максимізації видобутку нафти і газу та шукатиме шляхи збільшення виробництва електроенергії, попит на яку зростає. 
 
"Він також, ймовірно, поділяє опозицію Трампа до глобальної співпраці у боротьбі зі зміною клімату. Райт назвав активістів боротьби зі зміною клімату панікерами і порівняв зусилля демократів у боротьбі з глобальним потеплінням з комунізмом радянського зразка", - пише Reuters.
 
Райт, який не має жодного політичного досвіду, багато писав про необхідність збільшення видобутку викопного палива, щоб вивести людей з бідності.
 
"За Байдена видобуток нафти в США досяг найвищого рівня, який будь-коли видобувала будь-яка країна, і невідомо, наскільки Райт і нова адміністрація зможуть його збільшити. Більшість рішень щодо буріння приймаються приватними компаніями, які працюють на землях, що не належать федеральному уряду", зазначає Reuters.
 
У разі затвердження Сенатом, Райт замінить на посаді міністра Дженніфер Гранхолм, прихильницю електромобілів та нових джерел енергії. 
 
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