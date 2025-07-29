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Трамп визнав наявність голоду в Газі і розкритикував позицію Ізраїлю

29 липня 2025, 10:29
Трамп визнав наявність голоду в Газі і розкритикував позицію Ізраїлю
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Він закликав до посилення гуманітарної підтримки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що гуманітарна криза в секторі Гази є реальною, зокрема визнав факт голоду, попри заявам прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який раніше це заперечував.

Про це інформує телеканал CNN

Під час спілкування з журналістами у шотландському Торнберрі Трамп розкритикував позицію Ізраїлю.
"Там справді йдеться про голод. Я це бачу, це не можна підробити. Тож ми будемо залучатися ще більше", - заявив Трамп. 

Президент додав, що США планують розгорнути в Газі пункти роздачі їжі у співпраці з «дуже хорошими людьми».

Також він визнав, що відповідальність за затримки з доставленням гуманітарної допомоги несе не лише ХАМАС, а й Ізраїль, який обмежує доступ до сектору.

Водночас він знову закликав Хамас звільнити ізраїльських заручників, щоб дати поштовх мирним переговорам.

 
Дональд Трампсектор Газа

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