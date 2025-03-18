Трамп визнав, що навмисне затіяв сварку із Зеленським: деталі

Це була свого роду частина стратегії тиску на Україну, наголосив американський президент

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сварка з українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була запланована як частина стратегії тиску на Україну.

Про це американський президент сказав від час розмови з журналістами.

"Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - пояснив мотив свого вчинку Трамп і додав, що вважає його правильним.

Крім того, відповідаючи на питання про зупинку надання Україні зброї та розвідданих, Трамп заявив, що це рішення, на його думку, не мало жодних наслідків для ЗСУ в Курській області росії.

"Зовсім ні. Зовсім навпаки. Ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - висловив свою думку Трамп.