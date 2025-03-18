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Трамп визнав, що навмисне затіяв сварку із Зеленським: деталі

18 березня 2025, 09:09
Трамп визнав, що навмисне затіяв сварку із Зеленським: деталі
Фото: Great again
Це була свого роду частина стратегії тиску на Україну, наголосив американський президент
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сварка з українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була запланована як частина стратегії тиску на Україну.
 
Про це американський президент сказав від час розмови з журналістами.
 
"Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - пояснив мотив свого вчинку Трамп і додав, що вважає його правильним.
 
Крім того, відповідаючи на питання про зупинку надання Україні зброї та розвідданих, Трамп заявив, що це рішення, на його думку, не мало жодних наслідків для ЗСУ в Курській області росії.
 
"Зовсім ні. Зовсім навпаки. Ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - висловив свою думку Трамп.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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