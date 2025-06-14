Трамп з путіним провели 50-ти хвилинну розмову: що відомо

Наразі лише у кремль розкрили деталі переговорів.

Сьогодні, 14 червня, президенти рф і США Володимир путін та Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка тривала майже годину.

Про це повідомили росЗМІ із посилання на помічника глави рф Дмитра Ушакова.

Сторони обговорили конфлікт між Ізраїлем та Іраном, де глава кремля сказав, що рф здійснювати посередництво між Ізраїлем та Іраном.

путін засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану, тоді як глава Білого дому назвав ефективними удари Ізраїлю по Ірану.

Вони також не виключають повернення до переговорного треку з іранської ядерної проблеми, де Трамп зазначив, що переговорники США готові до відновлення роботи з іранцями з ядерної проблеми.

Також під час телефонної розмови путін сказав, що росія готова продовжувати діалог про врегулювання російсько-української війни, в якій обговорюватимуть мирний план.

Також путін казав Трампу про хід обміну військовополоненими з Україною і підтвердив готовність москви продовжувати переговори з Україною, але після 22 червня.

Після чого президент США підтвердив зацікавленість у якнайшвидшому закінченні конфлікту в Україні.

В кінці розмови путін і Трамп висловили задоволення "позитивними особистими відносинами", а путін привітав Трампа з днем ​​народження.