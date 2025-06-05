Трамп заборонив в'їзд у США громадянам 12 країн

Ще 7 держав матимуть часткові обмеження.

Президент США Дональд Трамп підписав новий указ, яким повністю або частково обмежується в’їзд громадян із 19 країн, переважно тих, де, за словами адміністрації, існують прогалини у перевірці біографічних даних або фіксується високий рівень візових порушень. Цей крок у Білому домі називають виконанням передвиборчої обіцянки щодо захисту національної безпеки.

Як повідомляє CNN, документ передбачає повну заборону на в’їзд для громадян 12 держав: Афганістану, М’янми (Бірми), Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Для ще семи країн ‒ Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели ‒ запроваджені часткові обмеження.

Указ містить винятки для низки категорій, зокрема законних постійних жителів США, власників чинних віз, а також людей, чий в’їзд відповідає інтересам національної безпеки.

У Білому домі пояснили, що рішення остаточно ухвалене після нещодавнього збройного нападу з антисемітськими мотивами у місті Боулдер, штат Колорадо. Представники адміністрації зазначили, що президент розглядав можливість запровадження таких обмежень і раніше, однак трагічний інцидент пришвидшив процес.

"Ці обґрунтовані обмеження стосуються конкретних країн, де відсутня належна перевірка, спостерігається високий рівень перевищення терміну перебування за візами або не надається достатньо інформації про людину та потенційні загрози", ‒ написала заступниця прессекретаря Білого дому Абігейл Джексон у соцмережі X.

Це рішення оприлюднене менш ніж через п’ять місяців після інавгурації Трампа на другий президентський термін. У перший день нового перебування на посаді він доручив членам кабінету скласти перелік країн, які не забезпечують належного рівня перевірки громадян.

Це не перша подібна ініціатива чинного президента: під час свого першого терміну він уже запроваджував заборону на в’їзд громадян із семи країн із мусульманською більшістю населення. Це рішення викликало хвилю судових оскаржень і його скасував Джо Байден у 2021 році.

Особливе занепокоєння викликає включення Афганістану до списку країн із повною забороною. Це може ускладнити ситуацію для афганців, які співпрацювали зі США під час двох десятиліть війни. Десятки тисяч афганців вже опинилися в підвішеному стані через інші укази адміністрації Трампа, що призупиняють програму прийому біженців у США та фінансування іноземної допомоги для польотів власників спеціальних імміграційних віз (SIV).