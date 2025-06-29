Трамп заінтригував заявою про "великі новини" щодо рф
29 червня 2025, 18:25
Щоправда, він не уточнив, що конкретно має на увазі.
Американський президент Дональд Трамп оголосив, що в понеділок, 30 червня, відбудуться "насправді великі новини". За його словами, це стосується росії. Щоправда, він не уточнив, що конкретно має на увазі.
Про це Дональд Трамп написав у своїх соціальних мережах.
"росія. У нас насправді великі новини! Чекайте 30 червня. Дуже важливий день, ідеальний день для купівлі. Чекайте!" — написав він.