Трамп заінтригував заявою про "великі новини" щодо рф

Щоправда, він не уточнив, що конкретно має на увазі.

Американський президент Дональд Трамп оголосив, що в понеділок, 30 червня, відбудуться "насправді великі новини". За його словами, це стосується росії. Щоправда, він не уточнив, що конкретно має на увазі.

Про це Дональд Трамп написав у своїх соціальних мережах.

"росія. У нас насправді великі новини! Чекайте 30 червня. Дуже важливий день, ідеальний день для купівлі. Чекайте!" — написав він.