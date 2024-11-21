Трамп закликає республіканців блокувати суддівські призначення Байдена перед інавгурацією

Видання нагадало, що президенту Джо Байдену лишилося затвердити 15 суддів до рекорду, який Трамп встановив під час свого першого президентського терміну в 2016-2020 роках.

Новообраний президент США Дональд Трамп вимагає, щоб сенатори від Республіканської партії спробували завадити демократам затвердити більшу кількість суддів в американських судах до інавгурації нового глави Білого дому.

Про це повідомляє Axios.

Видання нагадало, що президенту Джо Байдену лишилося затвердити 15 суддів до рекорду, який Трамп встановив під час свого першого президентського терміну в 2016-2020 роках (234 суддівських призначення).

"Демократи намагаються заповнити суди радикально лівими суддями, які вже йдуть на вихід. Сенатори-республіканці повинні з'явитися і тримати лінію - більше жодного судді не буде затверджено до дня інавгурації!", - написав новообраний президент у соцмережі Х.

У середу, 20 листопада, демократи затвердили ще двох суддів з перевагою 50 голосів над 48. Сенаторам від Республіканської партії Теду Крузу і Майку Брауну забракло голосів.

Це питання порушувалося під час обіду Республіканської партії в середу. Сенатори обговорювали, чи є спосіб змусити Брауна піти у відставку і знайти когось, хто б швидше посів його місце. Браун був обраний губернатором Індіани в листопаді.

"Я дуже розлючений - 90% успіху дається завдяки зовнішнім проявам. У мене є кандидат в 4-му окрузі, якого, якщо мої колеги стануть на мій бік, я зможу перемогти, забезпечивши собі голоси демократів. Для мене це дуже особисте", - заявив журналістам сенатор-республіканець від штату Північна Кароліна Том Тілліс.

Видання Axios нагадало, що в Сенаті республіканці, разом зі своїм новим лідером більшості Джоном Тьюном, ведуть боротьбу за суддів із лідером демократичної більшості Чаком Шумером, що йде у відставку.

У понеділок Тьюн оприлюднив план агресивного захисту від остаточних номінантів президента Джо Байдена. Натомість Шумер готовий подолати цей захист за допомогою голосувань пізно ввечері та на вихідних.