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ПОЛІТИКА

Трамп закликає Європу не покладатися на США у війні з росією

07 листопада 2024, 14:09
Трамп закликає Європу не покладатися на США у війні з росією
Джерело: ukrinform
Трамп критикує витрати Європи на допомогу Україні у війні з росією.

Переконлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може ознаменувати те, що він називає "золотим віком" для американського народу. Але його повернення також може мати ще один наслідок — це змусить автократів від росії до Ірану, від Китаю до Північної Кореї, серйозно переосмислити свої зусилля з підриву Заходу і його союзників. Це також зобов'яже західних лідерів, особливо в Європі, серйозно поставитися до своїх обов'язків із захисту власних інтересів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Трамп провів більшу частину передвиборчої кампанії, скаржачись на високу ціну, яку Вашингтон платить за підтримку військових зусиль в Україні. У квітні після того, як Конгрес США схвалив черговий пакет допомоги Україні, Трамп заявив, чому Європа не дає більше грошей на допомогу Україні.

"Тому заяву Трампа про те, що він має намір покласти край війні в Україні "за один день", слід розглядати в контексті його розчарування тим, що США знову змушені нести тягар витрат на велику війну порівняно зі скромним внеском їхніх європейських союзників", — вважає редактор.

Кофлін переконаний, що якщо європейські лідери, такі як прем'єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон, дійсно віддані перемозі України над росією, то вони повинні робити набагато більше інвестицій в оборону Європи, а не завжди покладатися на США, які беруть на себе велику частку тягаря.

Дональд Трампдопомога УкраїніЄвросоюзвійна

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