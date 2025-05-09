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ПОЛІТИКА

Трамп закликав до 30-денного перемир'я між Україною та росією під загрозою санкцій

09 травня 2025, 08:02
Трамп закликав до 30-денного перемир'я між Україною та росією під загрозою санкцій
Фото: ap.org
Політик заявив, що "залишається відданими миру" між рф та Україною.

Президент США Дональд Трамп виступив із закликом до безумовного 30-денного припинення вогню між росією та Україною і заявив, що у разі порушення режиму тиші Вашингтон та його союзники запровадять санкції.

Відповідну заяву він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social.

"Переговори з росією та Україною тривають. США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню", ‒ написав Трамп. Він висловив сподівання, що обидві сторони дотримуватимуться умов перемир’я, і попередив про наслідки в разі їх порушення. "Якщо перемир’я не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції", ‒ зазначив він.

Політик підкреслив необхідність припинення кровопролиття, наголосивши, що на фронті щотижня "гинуть тисячі молодих солдатів".

"Я залишатимусь відданим забезпеченню миру між Росією та Україною, разом з європейцями ‒ і це буде міцний мир!", ‒ додав американський лідер.

На його думку, запропоноване припинення вогню має стати першим кроком до підписання повноцінної мирної угоди.

"Усе це може бути зроблено дуже швидко, і я буду доступний у будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться", ‒ підсумував Трамп.

Нагадаємо, попри те, що Україна одразу погодилася на пропозицію з боку Штатів про повне припинення вогню у війні з рф, москва таку ідею фактично відкинула, на словах декларуючі нібито готовність до такого режиму тиші, але висуваючи різноманітні умови.

Крім того, кремль в односторонньому порядку ініціює короткотривалі "перемир'я", які сама ж не дотримується. Йдеться про так звані "Великоднє та парадне перемир'я" (20 квітня та 8-11 травня відповідно).

війнасанкціїДональд Трампперемир'я

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