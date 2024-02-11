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Трамп закликав не надавати допомогу Україні та Ізраїлю

11 лютого 2024, 10:51
Трамп закликав не надавати допомогу Україні та Ізраїлю
Фото: Great again
Дональд Трамп вкотре розкритикував законопроєкт про допомогу Україні.

Колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам.

Про це пише The Hill.

"Вони хочуть дати майже 100 мільярдів доларів кільком країнам, 100 мільярдів доларів! Чому ми це робимо? Якщо ви це робите, то дайте їм не 100 мільярдів доларів, а дайте їх як позику", – сказав колишній президент на мітингу в Південній Кароліні у суботу

Він додав, що США ніколи більше не повинні давати гроші без надії на повернення або без зобов’язань. 

Як пише  Вloomberg, Трамп заявив, що війна між Україною та росією має бути закінчена.

"Ми повинні врегулювати цю війну, і я її врегулюю", – сказав Дональд Трамп.

Крім того, він назвав президента України Володимира Зеленського "найвидатнішим комівояжером в історії" і спробував припустити, що США можуть "залишитися без сотень мільярдів доларів", якщо Україна укладе угоду з росією, яка вторглася до країни два роки тому.

Трампдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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