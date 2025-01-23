Трамп закликав ОПЕК знову знизити ціну на нафту
23 січня 2025, 19:52
На його думку, це допоможе швидше закінчити війну росії проти України.
Президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту.
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
"Я хочу попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів. Якби ціна знизилась, то війна росії проти України швидко б закінчилася", - сказав Трамп.
На його думку, поки ціни на нафту будуть високими, війна продовжуватиметься.
"Ви можете покласти край війні, знизивши ціну на нафту. Це треба було давно зробити, це безвідповідально з вашої сторони", - зазначив президент США.
Нагадаємо, стеля цін на російську нафту була встановлена в грудні 2022 року країнами ЄС та "Великої сімки" (G7).
Цінова межа була встановлена на рівні 60 доларів за барель російської сирої нафти, а для нафтопродуктів - на рівні максимум 100 доларів за барель для преміальних нафтопродуктів і 45 доларів за барель для інших нафтопродуктів.
Однак після цього росія створила "тіньовий флот", щоб мати змогу обходити такі обмеження Заходу і продавати свою нафту за звичайною ціною.