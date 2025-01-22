Трамп закликав росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні

Американський президент заявив, що "не хоче нашкодити росії".

Президент США Дональд Трамп закликав лідера рф владіміра путіна найближчим часом погодитися на угоду про припинення війни в Україні. Якщо ні — погрожує росії санкціями та великими податками.

Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, мита і санкції на все, що росія продає США та іншим країнам", — написав Трамп.

При цьому Трамп додав, що "не збирається шкодити росії, любить російський народ і завжди мав дуже хороші відносини з президентом путіним". Він також додав, що «росія допомогла [США] виграти Другу світову війну, втративши 60 мільйонів життів». А ще повторив, що війна в Україні не почалась би, якби він був президентом США.

"Покінчімо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом – і легкий шлях завжди кращий. Настав час "УКЛАСТИ УГОДУ". БІЛЬШЕ НЕ ПОВИННО БУТИ ВТРАЧЕНО ЖОДНОГО ЖИТТЯ!!!" – підсумував президент США.