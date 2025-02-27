Трамп залучив Маска до скорочення урядових витрат

Передбачається трансформація федеральних витрат на контракти, гранти та позики.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на розширення повноважень Департаменту ефективності уряду (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск. Діяльність структури спрямована на скорочення урядових витрат.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що наказ передбачає перетворення федеральних витрат на контракти, гранти та позики. Від агентств вимагають створити централізовану систему для реєстрації та обґрунтування платежів, які можуть бути оприлюднені для прозорості. Цю ініціативу контролюватиме команда Маска.

"Цей наказ розпочинає трансформацію федеральних витрат на контракти, гранти та позики, щоб забезпечити прозорість державних витрат і підзвітність державних службовців американській громадськості", — йдеться у тексті наказу.

Також там містяться вказівки керівникам команди DOGE кожного агентства надавати щомісячні звіти, зокрема, обґрунтування платежів та поїздок. Вимоги не стосуються силові органи та агентства, чия діяльність пов'язана з нацбезпекою.

Цей наказ є частиною ширших зусиль Білого дому, спрямованих на різке скорочення чисельності федеральної робочої сили, яку у Трампа назвали перешкодою для реалізації його розгалуженого плану.