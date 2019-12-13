Трамп запостив 123 твіти за добу
За підрахунками видання, Трамп за добу зробив 123 твіти або ретвіти. Попередній рекорд президент США встановив кілька днів тому - 105 твітів за добу, передає LB.ua.
Зазначають, що велика частина повідомлень і ретвітів Трампа стосувалася слухань щодо імпічменту в юридичному комітеті Конгресу США.
Переважно твіти були спрямовані проти демократів.
В одному з повідомлень Трамп висміяв 16-річну Грету Тунберг, яка стала "Людиною року" за версією Time.
"Так нерозумно! Грета повинна попрацювати над проблемою управління гнівом, а потім сходити з другом у старе-добре кіно! Охолонь, Грето, охолонь!" - написав президент США.
Нагадаємо, що Демократи Палати представників офіційно оприлюднили дві статті про імпічмент, звинувативши президента США Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків