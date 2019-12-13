Трамп запостив 123 твіти за добу

Президент США Дональд Трамп установив особистий рекорд за кількістю опублікованих постів у мікроблозі Twitter.

За підрахунками видання, Трамп за добу зробив 123 твіти або ретвіти. Попередній рекорд президент США встановив кілька днів тому - 105 твітів за добу, передає LB.ua.

Зазначають, що велика частина повідомлень і ретвітів Трампа стосувалася слухань щодо імпічменту в юридичному комітеті Конгресу США.

Переважно твіти були спрямовані проти демократів.

В одному з повідомлень Трамп висміяв 16-річну Грету Тунберг, яка стала "Людиною року" за версією Time.

"Так нерозумно! Грета повинна попрацювати над проблемою управління гнівом, а потім сходити з другом у старе-добре кіно! Охолонь, Грето, охолонь!" - написав президент США.

Нагадаємо, що Демократи Палати представників офіційно оприлюднили дві статті про імпічмент, звинувативши президента США Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.