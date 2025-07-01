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Трамп запропонував DOGE переглянути субсидії Маска на заощадження

01 липня 2025, 11:32
Трамп запропонував DOGE переглянути субсидії Маска на заощадження
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Зазначається, що мільярдер знову критикує законопроєкт про зниження податків.
Президент Дональд Трамп різко розкритикував мільярдера Ілона Маска, звинувативши в надмірному використанні державних субсидій. Він запропонував міністерству ефективності перевірити компанію, щоб заощадити федеральному уряду "великі" гроші.
 
Про це пише агентство Reuters.
 
Коментар Трампа послідував за тим, як Маск напередодні знову розкритикував радикальний законопроєкт американського лідера про скорочення податків і витрат, пообіцявши змістити з посади законодавців, які підтримали його після передвиборчої кампанії з обмеження державних витрат.
 
"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка інша людина в історії, і без субсидій йому, ймовірно, довелося б закрити свій бізнес і повернутися додому в Південну Африку. Більше ніяких запусків ракет, супутників або електромобілів, і наша країна заощадить цілу купу грошей. Можливо, нам варто попросити DOGE гарненько подивитися на це? Великі гроші, які можна заощадити!!!", - написав Трамп у пості на Truth Social.
 
У відповідь на цей пост Маск на своїй старниці в соцмережі X написав: "Я буквально кажу: скоротіть усе. Зараз же".
 
Критика Маском законопроєкту призвела до кризи у відносинах із Трампом, що стало драматичним поворотом після того, як мільярдер витратив майже 300 мільйонів доларів на кампанію з переобрання Трампа та очолив спірний Департамент урядової ефективності (DOGE), федеральну ініціативу зі скорочення витрат. Маск стверджує, що цей закон значно збільшить держборг і зведе нанівець результат, якого, за його словами, він домігся завдяки DOGE.
 
На цьому тлі республіканці висловили занепокоєння, що конфлікти Маска з Трампом можуть завадити їм зберегти більшість на проміжних виборах до Конгресу 2026 року.

 

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