Трамп запропонував DOGE переглянути субсидії Маска на заощадження

Зазначається, що мільярдер знову критикує законопроєкт про зниження податків.

Президент Дональд Трамп різко розкритикував мільярдера Ілона Маска, звинувативши в надмірному використанні державних субсидій. Він запропонував міністерству ефективності перевірити компанію, щоб заощадити федеральному уряду "великі" гроші.

Про це пише агентство Reuters.

Коментар Трампа послідував за тим, як Маск напередодні знову розкритикував радикальний законопроєкт американського лідера про скорочення податків і витрат, пообіцявши змістити з посади законодавців, які підтримали його після передвиборчої кампанії з обмеження державних витрат.

"Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка інша людина в історії, і без субсидій йому, ймовірно, довелося б закрити свій бізнес і повернутися додому в Південну Африку. Більше ніяких запусків ракет, супутників або електромобілів, і наша країна заощадить цілу купу грошей. Можливо, нам варто попросити DOGE гарненько подивитися на це? Великі гроші, які можна заощадити!!!", - написав Трамп у пості на Truth Social.