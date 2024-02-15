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Трамп запропонував допомагати Україні "в кредит" – Bloomberg

15 лютого 2024, 19:13
Трамп запропонував допомагати Україні
За даними журналістів, деякі республіканці, які загалом виступають за допомогу Києву, підтримали ідею експрезидента США.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував надати допомогу Україні в кредит.

Про це він сказав на мітингу в Північному Чарльстоні під час своєї передвиборчої кампанії перед президентськими праймеріз республіканців у Південній Кароліні, пише Bloomberg.

"Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це ось так. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть це зробити, вони повернуть нам гроші. Якщо вони не зможуть це зробити, їм не доведеться повертати нам гроші", — заявив Трамп.

За словами експрезидента США, подібну схему він використовує стосовно спортсменів. Як приклад він навів професійних гравців у гольф, у яких "немає грошей, але багато талантів".

За інформацією журналістів, деякі представники Республіканської партії в Сенаті США, які в принципі виступають за допомогу Києву, підтримали ідею Трампа, що передбачає надання Україні та іншим країнам безвідсоткових кредитів без планових виплат.

Зокрема, йдеться про Ліндсі Грема з Південної Кароліни та Маркуейна Малліна з Оклахоми.

Трампдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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