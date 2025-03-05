Трамп запросив гренландців приєднатися до США: прем'єр відреагував

Трамп вкотре зазіхнув на територію маленької країни.

Прем’р уряду Гренландії Муте Буруп Егеда, коментуючи чергову заяву президента США Дональда Трампа, заявив, що його країна не продається.

Про це повідомляє газета The Guardian.

Егеде сказав, що Трамп повинен усвідомити, що Гренландія належить гренландцям.

"Ми не американці, ми не данці, тому що ми гренландці. Це те, що американці та їхні лідери повинні зрозуміти. Ми не продаємося і нас не можна просто взяти", - заявив прем’єр.

Він додав, що "майбутнє країни буде визначатися нами в нашій країні, звичайно ж".

Ще під час першого терміну на посаді президента Трамп вже висловлював зацікавленість у придбанні Гренландії.

А сьогодні вночі Трамп вкотре заявив, що Гренландія потрібна США для національної і навіть міжнародної безпеки під час звернення до Конгресу 4 березня.