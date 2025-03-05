Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп запросив гренландців приєднатися до США: прем'єр відреагував

05 березня 2025, 16:33
Трамп запросив гренландців приєднатися до США: прем'єр відреагував
Фото: CNN
Трамп вкотре зазіхнув на територію маленької країни.

Прем’р уряду Гренландії Муте Буруп Егеда, коментуючи чергову заяву президента США Дональда Трампа, заявив, що його країна не продається.

Про це повідомляє газета The Guardian.

Егеде сказав, що Трамп повинен усвідомити, що Гренландія належить гренландцям.

"Ми не американці, ми не данці, тому що ми гренландці. Це те, що американці та їхні лідери повинні зрозуміти. Ми не продаємося і нас не можна просто взяти", - заявив прем’єр. 

Він додав, що "майбутнє країни буде визначатися нами в нашій країні, звичайно ж".

Ще під час першого терміну на посаді президента Трамп вже висловлював зацікавленість у придбанні Гренландії.

А сьогодні вночі Трамп вкотре заявив, що Гренландія потрібна США для національної і навіть міжнародної безпеки під час звернення до Конгресу 4 березня.

 
СШАДональд ТрампГренландія

Останні матеріали

Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Політика
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Переклад iPress – 05 березня 2025, 14:55
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Політика
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 березня 2025, 12:15
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Cуспільство
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 березня 2025, 08:44
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них у Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Політика
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них у Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2025, 09:51
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Політика
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 березня 2025, 11:49
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється