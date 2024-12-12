Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію
12 грудня 2024, 09:53
Лідери інших держав ще ніколи не були присутніми на процесі передання влади у США
Обраний президент США Дональд Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня.
Про це повідомляє CBS News.
Як зазначає ЗМІ, наразі невідомо, чи прийняв запрошення лідер Китаю. Речник посольства КНР у Вашингтоні не став відповідати на коментарі.
Окрім Сі Цзіньпіна, на інавгурацію Трампа може завітати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Однак очільник угорського уряду "все ще роздумує" над такими планами, стверджують джерела CBS News.
"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він скоро повернеться до влади та відновить мир за допомогою американської сили в усьому світі", – заявила прессекретарка Трампа Кароліна Левітт.
Зазвичай на інавгурацію запрошують послів та інших дипломатів, однак лідери інших держав ще ніколи не були присутніми на процесі передання влади у США.