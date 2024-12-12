Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію

Лідери інших держав ще ніколи не були присутніми на процесі передання влади у США

Обраний президент США Дональд Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня.

Про це повідомляє CBS News.

Як зазначає ЗМІ, наразі невідомо, чи прийняв запрошення лідер Китаю. Речник посольства КНР у Вашингтоні не став відповідати на коментарі.

Окрім Сі Цзіньпіна, на інавгурацію Трампа може завітати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Однак очільник угорського уряду "все ще роздумує" над такими планами, стверджують джерела CBS News.