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ПОЛІТИКА

Трамп запровадить майже 40% тарифи на імпорт з Китаю на початку 2025 року – Reuters

20 листопада 2024, 18:08
Трамп запровадить майже 40% тарифи на імпорт з Китаю на початку 2025 року – Reuters
Фото: Great again
Більшість економістів очікує, що Трамп введе мита на початку 2025 року.

США можуть ввести майже 40% тарифи на імпорт з Китаю на початку наступного року. Такий крок може призвести до зниження темпів зростання другої за величиною економіки світу до 1 процентного пункту.

Видання Reuters пише, що Трамп під час передвиборчої кампанії пообіцяв запровадити високі тарифи на китайський імпорт, що викликало занепокоєння в Пекіні та підвищило ризики для економіки Китаю.

Мало того, що ставки тарифів, якими погрожують, набагато вищі за 7,5% - 25%, що стягувалися під час його першого терміну, економіка також перебуває у більш вразливому становищі через тривалий спад на ринку нерухомості, боргові ризики та слабкий внутрішній попит.

Більшість економістів очікує, що Трамп введе мита на початку 2025 року: середня оцінка становить 38%, а прогнози варіюються від 15% до 60%. При цьому американські мита знизять економічне зростання Китаю у 2025 році приблизно на 0,5-1,0 відсоткових пункти.

"Експорт буде ключовою опорою зростання, оскільки глобальний попит зберігається, хоча нові американські мита можуть скоротити зростання ВВП до 1 відсоткового пункту", - сказав Мо Цзі, головний економіст по Китаю в DBS. "Споживання залишатиметься слабким через падіння цін на нерухомість і зростання безробіття. Інвестиції в інфраструктуру сприятимуть помірному відновленню інвестицій в основний капітал, хоча приватні інвестиції залишаться".

Більшість експертів вважають, що нещодавні заходи фіскального та монетарного стимулювання в Китаї мали незначний вплив на економіку, тому потрібно більше стимулів.

Китайська влада сподівається, що вересневі стимули допоможуть економіці досягти встановленого урядом цільового показника зростання на рівні близько 5% цього року.

імпортКитайДональд Трампмита

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