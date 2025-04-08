Трамп запровадив 104% мита проти Китаю

Нові жорсткі тарифи набули чинності і почнуть діяти з 9 квітня.

Сполучені Штати Америки офіційно запровадили мита в розмірі 104% щодо Китаю.

Про це повідомила прессекретарка Трампа Керолайн Левітт, повідомляє CNN.

Зазначено, що нові жорсткі тарифи набули чинності і почнуть діяти з 9 квітня.

"Такі країни, як Китай, які вирішили помститися і спробували подвоїти своє погане поводження з американськими робітниками, роблять помилку. У президента Трампа сталевий хребет, і він не зламається. Китайці хочуть укласти угоду, вони просто не знають, як це зробити", - сказала вона.