Трамп запровадив 104% мита проти Китаю
08 квітня 2025, 21:55
Нові жорсткі тарифи набули чинності і почнуть діяти з 9 квітня.
Сполучені Штати Америки офіційно запровадили мита в розмірі 104% щодо Китаю.
Про це повідомила прессекретарка Трампа Керолайн Левітт, повідомляє CNN.
Зазначено, що нові жорсткі тарифи набули чинності і почнуть діяти з 9 квітня.
"Такі країни, як Китай, які вирішили помститися і спробували подвоїти своє погане поводження з американськими робітниками, роблять помилку. У президента Трампа сталевий хребет, і він не зламається. Китайці хочуть укласти угоду, вони просто не знають, як це зробити", - сказала вона.
За словами Лівітт, Трамп доручив своїй торговельній команді укладати "індивідуальні" торговельні угоди з країнами, які бажають вести переговори після заяви президента про глобальну тарифну політику минулого тижня.
"Уся адміністрація завжди говорила, що президент Трамп готовий підняти слухавку і поговорити. І президент зустрівся зі своєю торговою командою сьогодні вранці, і він доручив їм укладати індивідуальні торговельні угоди з кожною країною, яка звернеться до цієї адміністрації з проханням укласти угоду", - повідомила вона.