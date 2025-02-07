Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду

Президент США Дональд Трамп підписав наказ про запровадження санкцій щодо Міжнародного кримінального суду (МКС).

"Міжнародний кримінальний суд, заснований Римським статутом, вчинив незаконні й необґрунтовані дії, спрямовані проти Америки та нашого близького союзника Ізраїлю", – заявив Трамп.

Він вважає, що МКС не мав законних підстав починати розслідування "щодо персоналу Сполучених Штатів і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем", і "ще більше зловжив своєю владою, видавши необґрунтовані ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони" Ізраїлю Йоава Галанта.

"МУС не має юрисдикції щодо США або Ізраїлю, оскільки жодна з країн не є учасником Римського статуту або членом МКС. Жодна з країн ніколи не визнавала юрисдикції МКС, і обидві країни є успішними демократіями з арміями, які суворо дотримуються законів війни", – ідеться в наказі президента США.

За його словами, дії МКС "створили небезпечний прецедент, безпосередньо наражаючи на небезпеку нинішній і колишній персонал США, зокрема чинних військовослужбовців збройних сил, наражаючи їх на переслідування, образи й імовірний арешт".

"Ця зловмисна поведінка, зі свого боку, загрожує зазіханням на суверенітет Сполучених Штатів і підриває критично важливу роботу в галузі національної безпеки й зовнішньої політики уряду США й наших союзників, включно з Ізраїлем", – заявив Трамп.

Він очікує, що союзники США "будуть проти будь-яких дій МКС проти Сполучених Штатів, Ізраїлю чи будь-якого іншого союзника Сполучених Штатів".

Згідно з підписаним Трампом документом, санкції щодо МКС можуть містити блокування майна й активів, а також заборону на в'їзд до Сполучених Штатів.