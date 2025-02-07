Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду
07 лютого 2025, 09:53
Він вважає, що МКС не мав законних підстав починати розслідування "щодо персоналу Сполучених Штатів і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем"
Президент США Дональд Трамп підписав наказ про запровадження санкцій щодо Міжнародного кримінального суду (МКС).
Про це стало відомо із розміщеного наказу на сайті Білого дому.
"Міжнародний кримінальний суд, заснований Римським статутом, вчинив незаконні й необґрунтовані дії, спрямовані проти Америки та нашого близького союзника Ізраїлю", – заявив Трамп.
Він вважає, що МКС не мав законних підстав починати розслідування "щодо персоналу Сполучених Штатів і деяких їхніх союзників, включно з Ізраїлем", і "ще більше зловжив своєю владою, видавши необґрунтовані ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони" Ізраїлю Йоава Галанта.
"МУС не має юрисдикції щодо США або Ізраїлю, оскільки жодна з країн не є учасником Римського статуту або членом МКС. Жодна з країн ніколи не визнавала юрисдикції МКС, і обидві країни є успішними демократіями з арміями, які суворо дотримуються законів війни", – ідеться в наказі президента США.
За його словами, дії МКС "створили небезпечний прецедент, безпосередньо наражаючи на небезпеку нинішній і колишній персонал США, зокрема чинних військовослужбовців збройних сил, наражаючи їх на переслідування, образи й імовірний арешт".
"Ця зловмисна поведінка, зі свого боку, загрожує зазіханням на суверенітет Сполучених Штатів і підриває критично важливу роботу в галузі національної безпеки й зовнішньої політики уряду США й наших союзників, включно з Ізраїлем", – заявив Трамп.
Він очікує, що союзники США "будуть проти будь-яких дій МКС проти Сполучених Штатів, Ізраїлю чи будь-якого іншого союзника Сполучених Штатів".
Згідно з підписаним Трампом документом, санкції щодо МКС можуть містити блокування майна й активів, а також заборону на в'їзд до Сполучених Штатів.