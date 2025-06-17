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Трамп запускає власного мобільного оператора

17 червня 2025, 09:57
Трамп запускає власного мобільного оператора
Фото: scienceblogs.com
Називатись він буде Trump Mobile.

Американський президент Дональд Трамп оголосив про запуск власного мобільного сервісу Trump Mobile, який працюватиме на базі існуючих бездротових мереж і використовуватиме "зроблене в США" обладнання. 

Про це повідомляє інформагентство Bloomberg.

Новий сервіс сьогодні представили його сини Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший в Trump Tower, що в Нью-Йорку. 

Оператор буде працювати за моделлю Mobile Virtual Network Operator, а це означає, що він набуватими ємності в однієї з трьох найбільших мереж США і пропонувати її своїм абонентам.

Тарифи наразі такі: безлімітні дзвінки більш ніж у 100 країн. 

Для сервісу та обслуговування клієнтів створять 250-місний кол-центр у США.

Компанія DTTM Operations LLC вже подала заявку до патентного відомства США на використання в телеком-послугах імені Trump та позначення T1.

Трамп вже знайомий з медійним бізнесом і має власну соцмережу Truth Social, яку він запустив ще у 2022 році як альтернатива Twitter. Наразі нею користуються мільйони активних користувачів.

 

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