Це ще не власна соцмережа, яка "докорінно змінить правила гри"

Колишній президент США Дональд Трамп запустив нову комунікаційну платформу, де він публікуватиме новини відразу з "робочого столу". У команді Трампа пояснюють, що ця платформа - не нова соцмережа, запуск якої анонсували раніше.

На платформі Трамп може публікувати текстові дописи, зображення та відео, повідомляє "Громадське". Читачі можуть вподобати такі пости та поділитися ними у Facebook чи Twitter. Водночас користувачі не можуть коментувати дописи одразу на сайті.

На сайті також можна зареєструватися, щоб отримувати сповіщення про нові повідомлення експрезидента.

Старший радник Трампа Джейсон Міллер розповів, що новий сайт - це ресурс для пошуку останніх заяв політика, але не соцмережа, "яка докорінно змінить правила гри".

"Ми матимемо додаткову інформацію щодо цього (запуску соцмережі - ред.) найближчим часом", - пообіцяв Міллер.

Крім того, у січні Трамп запустив сайт Офісу колишнього президента. Там публікували офіційні заяви політика як пресрелізи. На новій платформі стиль комунікації нагадує стиль Трампа у Twitter.