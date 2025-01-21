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ПОЛІТИКА

Трамп зарахував Іспанію до БРІКС, викликавши здивування в Мадриді

21 січня 2025, 19:15
Трамп зарахував Іспанію до БРІКС, викликавши здивування в Мадриді
Фото: з вільного доступу
Трамп помилково сказав, що Іспанія входить до БРІКС.

Новий президент США Дональд Трамп помилково назвав Іспанію країною-членом БРІКС.

Про це повідомляє AP.

Трамп помилково сказав, що Іспанія входить до БРІКС, коли журналіст запитав його про країни НАТО, такі як Іспанія, які не відповідають натовському мінімуму витрат на оборону у 2% від ВВП.

Американський президент почав свою відповідь зі слів "Іспанія має дуже низькі витрати на оборону", а потім перейшов до розмови про БРІКС.

"Іспанія – країна БРІКС. Ви знаєте, що таке країна БРІКС? Ви дізнаєтесь", – сказав він журналісту.

Трамп повторив свою погрозу обкласти митами країни БРІКС, заявивши, що "ми збираємося накласти щонайменше 100-відсоткове мито на бізнес, який вони ведуть зі Сполученими Штатами".

У Мадриді зі здивуванням відреагували на заяви президента США.

Міністерка освіти Іспанії Пілар Алегрія, яка є речницею уряду, заявила, що не знає, чому Трамп зробив цей коментар.

"Я не знаю, чи була заява президента Трампа наслідком плутанини, але я можу підтвердити, що Іспанія не є членом БРІКС", – сказала Алегрія журналістам у вівторок.

Вона додала, що Іспанія була відданим членом НАТО протягом останніх чотирьох десятиліть, і іспанський уряд вважає США "справжнім союзником".

БРІКС сформували Бразилія, росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

ІспаніяДональд ТрампБРІКС

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