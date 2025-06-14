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Трамп заробив сотні мільйонів на криптовалюті і гольф-клубах

14 червня 2025, 13:02
Трамп заробив сотні мільйонів на криптовалюті і гольф-клубах
Фото: twitter.com/robertarampton
В п'ятницю він вперше подав декларацію про доходи з моменту вступу на президентську посаду.

Американський президент Дональд Трамп заробив більше 600 мільйонів доларів від криптовалюти, гольф-клубів та продажів: від Біблій до годинників зі своїм ім'ям.

Про це повідомляє агенція Reuters

Трамп вписав активи на суму 1,6 мільярда доларів.

Проте фінансова звітність не містила вказівки за який саме період, але ймовірно, що вона охоплює час до кінця грудня 2024 року.

В звітах Трамп вказав 57,35 мільйона доларів від продажу токенів у сімейному крипто-стартапі World Liberty та що володіє 15,75 мільярдами токенів управління в цьому підприємстві.

Він також має три гольф-курорти - Jupiter, Doral і West Palm Beach - а його приватний клуб у Mar-a-Lago принесли 217,7 млн доларів доходу.

Крім того, Трамп отримав 5 млн доларів у вигляді ліцензійних зборів від проєкту у В'єтнамі, 10 млн доларів у вигляді зборів за розробку проєкту в Індії та майже 16 млн доларів у вигляді ліцензійних зборів від проєкту в Дубаї.

Ще президент США отримав роялті від різних угод - 1,3 млн доларів від Біблії Грінвуда, $2,8 млн від Trump Watches і $2,5 млн від Trump Sneakers and Fragrances.

 
Дональд Трампдекларація

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